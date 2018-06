„See jalgpallimatš leidis aset 1983. aastal Valgas, kui tegime filmi „Reekviem“. Filmiseltskond mängis kohaliku Valga sportlaskonnaga – kõik olid filmis kantud riietes ja minul seljas sõjaväemunder. Kaotasime umbes 30:0, aga see oli üks tohutult lõbus mäng, mis jääb mulle igatahes surmani meelde,“ meenutab laulja Ivo Linna naerdes oma elu parimat jalgpallimatši.

Jättes kõrvale meeleoluka mängu Valgas, siis peab Ivo Linna end pigem jalkakaugeks inimeseks. „Kui ma vaatan jalgpalli, siis mulle meeldib näha tõelisi sooritusi – tegelikult kehtib see üleüldiselt spordi puhul,“ nendib ta. „Siin tuleb kõige paremini esile see, mille nimel on trenni tehtud, kõik ihkavad võitu, kõik proovivad paremini ja triumfihetke on alati suurepärane vaadata.“ Laulja sõnul polegi skoor (vähemalt tema jaoks) kõige tähtsam. „Aga näha eriti kaunilt löödud väravat, söötu või peatööd – seda nii otseses kui ka kaudses mõttes – on tõeline rõõm,“ kiidab ta.

Linna leiab, et MM-i ja Eurovisioni lauluvõistluse vahel, kus temagi osalenud, võib paralleeli tõmmata. Lihtsalt üks on sportlaste ja teine muusikute suurvõistlus. „Spordivõistlustest on ju tänapäevaks saanud suur meelelahutus. Kui nooremana tundus mulle, et sport on tõsine lahing ja töö, siis praeguseks on ta pigem šõu. Rahvas maksab selle eest ja naudib, mida näeb,“ mõtiskleb Linna.

Lauljale meeldib kõige enam jalgpalli vaadata oma kodus diivanil ja pigem üksinda. „Enamasti vaatan seda kõige põnevamat mängu, kui kaks meeskonda on jõudnud finaali. Vot seda ma naudin! Ühisvaatamisi pole ma kunagi teinud, pigem vedelen rahulikult diivani peal, näksin midagi ja siis on ikka hea kommenteerida, kui keegi vale söödu teeb, teda sõimata ja üritada teha selgeks, kui lollid nad seal platsi peal on. Mina olen ju kõhuli diivani peal jube tark,“ räägib Linna naerusuiselt.

Ja mängu vaatamise teeb veel põnevamaks ennustamine. „See lisab vaatamisele kuidagi positiivset elevust ja ärevust. Mõnikord leiabki pime kana tera ja mingi asi läheb pihta. Minu meelest on ennustamine tore!“ teatab ta.

Kes aga võiks Ivo Linna arvates tänavuse MM-i võita? „Argentina! Teisele kohale jääb Brasiilia, kolmandale Saksamaa,“ ütleb ta hetkegi kahtlemata.

„Panin sellise järjekorra suvaliselt, aga mulle on alati meeldinud argentiinlased ja kuidas nad jalgpalli mängivad. Kuidagi esimese asjana tuli Argentina pähe ja võidab ka! Vat nii!“ on laulja kindel.

Siiski loodab ta MM-il näha üllatusi. „Ka tänavu võiks MM-il olla selline üllataja nagu Island. Väike riik, jalgpallikaardi peal tundmatu, aga kuidas panid! Sellised asjad teevad kõige rohkem rõõmu,“ lausub Linna. Kellest võiks must hobune saada, seda laulja ennustada ei oska.

Millal võiks aga Eesti maailmameistrivõistlustele jõuda? Ivo Linna puhkeb naerma ja avaldab lootust: äkki järgmisel korral. „Las jooksevad selle palli järel usinamalt ja küll nad jõuavad. See on ju tegelikult suures osas ka õnneküsimus – pole kindla peale mäng. Ka kõige parematega võib juhtuda apse. Nii et ma arvan, et kui Eestil on soodsad täheseisud ja kõik treeningud hästi tehtud, siis küll nad ükskord jõuavad ka MM-ile,“ ütleb ta lõpetuseks.

