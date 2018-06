Kuivõrd too toiming käis väidetavalt president Rubialese selja taga, sai too maruvihaseks ning saatis Lopetegui kuu peale. Hoolimata asjaolust, et meeskond eesotsas kaptenite Sergio Ramose ja Andres Iniestaga soovis vastupidist. Bossi meelt ei suutnud muuta ka teised alaliidu töötajad.

Kas Rubiales usub tõesti, et too lüke toob ihaldatud kuldse karika kuidagigi Hispaaniale lähemale? Või on tal lihtsalt sügavalt ükskõik, kuidas tema koondisel läheb? Rõhutan, mängijad tahtsid, et Lopetegui jääks.

Jah, Reali uudise ajastus oli ka korralik PR-fopaa (miks ei võinud teatega oodata MMi lõpuni või vähemalt Hispaania langemiseni?), aga Rubialese reaktsioon veel ebavajalikum. Ma ei tea, kas ja mis leerid Hispaania vuti sisepoliitikas on, kuid raske on leida Rubialese lükkele õigustust. Tõesti ei näe treenerivahetuses ühtki plussi. Pigem on küsimus, kui suured on miinused?

Asendusmees Fernando Hierro on kindlasti kodumaal lugupeetud endine koondislane (89 mängu, 29 väravat), kuid treenerina mitte keegi. Null saavutust ja null tipptasemel kogemust (väljaarvatud hooaeg Realis Carlo Ancelotti abilisena).

Hüva, ükski Hispaania jalgpallur ei muutu treenerivahetusega grammigi kehvemaks. Aga kambavaim? Sisekliima? Ma ei tea seda. Uue juhendajaga tekib uus konkurents. Kes pääseb platsile, kes istub pingil?

Kui mõni Lopetegui usaldusmees jääb äkki Hierro põhivalikust välja, siis kuidas ta sellele reageerib? Eriti siis, kui avamatš Portugaliga peaks lörri minema (kaotus või eduseisust viik). Kas Hierrol üldse on treenerina kõigi silmis autoriteeti? Kas ta suudab endale kindlaks jääda ka tagasilöökide korral?

Küsimusi on rohkem kui vastuseid. Ja see pole päev enne nelja aasta tähtsaima turniiri algust just eriti hea märk. Muidugi on võimalus, et kogu trall ei avalda suurt mõju, aga sel juhul on nood vutimehed erakordselt tugeva vaimuga. Sest teemaga seonduvate küsimuste eest neil kindlasti pääsu ei ole. Ja see pole ajakirjanike süü. Olgem ausad, kui hispaanlased just turniiri ei võida, jääb igaveseks õhku küsimus "mis olnuks, kui...?".