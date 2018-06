Haiguse tõttu Tšehhis toimunud Euroopa Kuldliiga finaalturniiril kõrvale jäänud Eesti koondise nurgaründaja Robert Täha usub, et ta saab järgmisel nädalal Portugalis Challenger Cup’il kaaslasi juba aidata.

24aastane pommitaja, kes viimastel aastatel koondise üheks liidriks tõusnud, pidi Karlovy Varys toimunud Final Four’i televiisori vahendusel vaatama, sest ootamatult rünnanud haigus niitis mehe mitmeks päevaks maha.

„Täna (eile – toim) hommikul olin vahelduseks palavikuta ja esimest korda tundsin, et olen jälle inimene. Eks päeva peale on palavik veidi tõusnud, kuid progress on hea,” lausus Täht telefonitoru otsas.