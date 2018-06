"Sisimas loodan, et ajateenistus ei jäta hooajale jälge, aga eks paistab," lausus Liiv Õhtulehele. "Kindlasti mängib rolli ka see, kui peaksin olema üheksa nädalat Tapal, sest seal on kindlasti vähem aega treenimiseks kui spordirühmas."

Küll aga on selge, et kui ta mundrist pääseb, liitub Poola koondisega, kellega treenis mõnda aega ka enne OMi. "Rääkisin uisuliiduga, et sooviks Poolaga liituda. Seejärel hakkas uisuliit Poolaga asju ajama ja nad olid nõus, et liitun nendega," kirjeldas Liiv toda protsessi.

Ta lisab, et see oli ainus tõsine variant tuleviku osas. Miks see hea valik on? "Esiteks seepärast, et osad uisutajad on minust kiiremad ja alati on parem treenida nendega, kes on minust kiiremad," selgitas Liiv.

"Samuti tean ma neid uisutajaid juba suhteliselt pikka aega ning olen varasemalt lühikest aega nendega treeninud."

Liivi tulevane treeninggrupp on umbes kümneliikmeline ja vägesid juhatab soomlane Tuomas Nieminen.

Varem treenis Liiv austerlastega, kuid oli seal pundi kõige kiirem, mis polnud arenguks parim keskkond.