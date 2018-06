Eesti võrkpallikoondis läheb täna Euroopa Kuldliiga Final Four'i finaals vastamisi võõrustajate tšehhidega. Kuigi mõlemad meeskonnad on kindlustanud koha järgmisel nädalal Portugalis toimuvale Challenger Cup'ile on mängus au, kuulsus ning palju raha. Kuldliiga teise koha omanikule on ette nähtud 80 000 eurot ning võitja rahakott täieneb 125 000 euro võrra.

Eilsed poolfinaalid:

Eesti - Portugal 3:0 (26:24, 26:24, 25:18)

Tšehhi - Türgi 3:0 (25:22, 27:25, 25:20)