Mida arvavad avamängu eel lihtsad vene fännid? Meeleolu on igatahes suure osa ajakirjanduse omast tunduvalt optimistlikum, ehkki mööndakse, et koondisel pole olnud kerged ajad.

„Muidugi usume omadesse. Peab uskuma, omasid peab toetama – eriti raskes olukorras!“ hüüatavad sõbrad Aleksandr ja Juri. „Kontrollmängude tulemused pole olnud kõige paremad, kuid me ju teame, et mehed oskavad mängida. Ja tänane vastane on selline, keda peab võitma!“

Koos elukaaslasega mängule kaasa elama tulnud Andrei lausub kategooriliselt: „Kui ma ei arvaks, et meie koondis ei võidaks, poleks ma siia tulnudki! Küll see võit tuleb!“ Tema kaasa Nastja lisab naiselikult: „Siin on nii huvitav ka teiste riikide fänne vaadata. Ka küll meie mehed võitlevad.“

Tõsi ta on. Näiteks ühe Argentiina särgis vanema mehe kohta tekkis esmamulje: Maradona ise? No teisik mis teisik!

Suurel laval esinevad kohalikud artistid, aga kui Lužnikis jõuab avapeo aeg kätte, läheb ka telepilt sinna – festivalialale on paigaldatud viis hiilgelsuurt ekraani! Putin võetakse vastu huilgamisega, hümni suurt kaasa ei laulda.

Äkitselt ongi pall mängu pandud ja MM lahti läinud! Mõnigi ohkab, kui omade esimestest rünnakuüritustest midagi välja ei tule. Viieminutilise mängu järel saadakse kõlaritesse ka TV-ülekande kommentaatorite hääl. Kui Juri Gazinski avab 11. minutil skoori, tuleb see rahvale nii ootamatult, et rõõmustatakse küll, aga mitte veel liiga energiliselt.

Vähemalt piirkonnas, kus mina seisan, ei kommenteeri keegi fännidest mängu eriti. Vaid ühe terava võimaluse luhtumisel kostub ülirahvusvaheline fännitsitaat: „Kuidas ta pihta ei saanud?!“

Alan Dzagojev jääb ühe kiirrünnaku ajal murule lebama ning korduse näitamise ajal ohkab telekommentaator: „Oh, tühjalt kohalt…“ Vahetusest sekkunud Deniss Tšerõšev püüab alguses üle, kuid 43. minutil on just tema see mees, mängib mitu vastast efektselt üle ja teeb 2:0. Nüüd kaigub „Ros-si-ja! Ros-si-ja! Ros-si-ja!“ ja lipud lehvivad tunduvalt kauem.

Kui teise poolaja keskel lööb just vahetusest sekkunud Artjom Dzjuba 3:0, on kõigil selge, et võit on käes. Ent pärast 90 minuti täistiksumist antakse õhtu lõpetuseks kolm energialaksu järjest lisaks: Tšerõševilt tõeline iluvärav, siis Dmitri Golovinilt sama ilus karistuslöök ning siis kohtuniku lõpuvile. Venemaa on sõna otseses mõttes seitsmendas taevas!