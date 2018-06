Sealjuures on paslik meenutada, et vahetult pärast Kuldliiga alagruppide loosimist lootis Eesti lihtsalt alagrupist, kuhu kuulusid lisaks meile veel Belgia, Slovakkia ning Rootsi, finaalturniirile jõuda. Nüüd on aga seegi minevik ning ees ootab järgmine, maailmajagude vaheline turniir. Kus kaalul ei rohkem ega vähem, kui pääs maailma tugevaimasse koondisesarja Rahvuste liigasse.

Vollemeeste viimase nelja aasta saldo on sealjuures kadestamisväärne. 2015. aastal jäädi küll tollase Euroopa liiga finaalturniiril neljandaks, kuid aasta hiljem see viga parandati. Mullu näidati enda sitkust Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi Final Four'is Mehhikos ning nüüd oli kord Euroopa Kuldliiga käes.

Sinilõvid sööstavad taas lahingusse viie päeva pärast Portugalis, kui 20. - 24. juunini Porto külje all Matasinhoses saab Challenger Cup'il kokku koondiste eliitsarja ihkav kuuik: Eesti, Tšehhi, Portugal, Kuuba, Tšiili ja Kasahstan. Eesti peab esmalt madistama hakkama võõrustajatega ning Aasia tsooni kadalipust parimana väljunud Kasahstaniga.

Kui Portugal on meile tuttav suurus - Kuldliiga poolfinaalis oldi lõunaeurooplastest üle 3:0 ning mullu nüpeldati kolmel korral nende B-koondist - siis Kasahstani kohal ripub rohkem küsimärke õhus. Varasemalt on kaks koondis omavahel vastamisi läinud kahel korral, 2008. ning 2009. aastal, ning hetkel on mängude saldo viigis 1:1.

Mullu purjetasid kasahhid Aasia meistrivõistlustel finaali, kus jäädi 1:3 alla vaid Jaapanile. Samas, maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis, mille Eesti omakorda võitis, jäädi eelviimaseks.

Teise grupi moodustavad Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika parimad Kuuba ning Tšiili ning Kuldliiga finaalis Eestile äsja alla jäänud Tšehhi.

Teppan tähistas juubelimängu MVP auhinnaga

Oma 100. koondisemängus 13 punkti toonud Renee Teppani hinnangul on oluline, et Eesti koondis suudab otsustavatel hetkedel rahulikuks. „See ongi timmimise asi, peame aru saama, et olemegi lihtsalt head! Peame iseennast usaldama. 100% me veel seda ei tee, aga on näha, et geimilõppudes ei tundnud me viigiseisudel kordagi, et kaotame.

Iga geim pani keegi servijoone taga peo püsti. Peame üksteisesse uskuma ja usaldama üksteist,“ sõnas pommitaja. „Teame, et asi ei ole veel otsakorral. Täna (eile) naudime võitu, mille nimel me kaks kuud tööd oleme teinud, aga oleme alles teel.“

Ühtlasi valiti meie diagonaalründaja kogu turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks. „Oma mänguga jäin rahule, täitsa okei oli. Pärast eilset mängu juba teadsin, et mängin täna hästi. See kõlab võib-olla veidralt, aga see ongi see, mida keegi ei näe, see, kus Teppan on edasi läinud,“ lisas ta.

Finaalturniiri sümboolne koosseis:



Sidemängija: Kert Toobal

Temporündajad: Andri Aganits, Vahit Emre Savas (Türgi)

Nurgaründajad: Oliver Venno, Donovan Džavoronok (Tšehhi)

Diagonaalründaja: Michal Finger (Tšehhi)

Libero: Milan Monik (Tšehhi)