VUTISÕBER

Tere kaunist hommikut, head vutisõbrad!



Alustuseks hea uudis: täna on MMi esimene täispikk mängupäev, mis tähendab tervelt kolme mängu!



Kell 15 panevad A-grupis palli mängu Egiptus ja Uruguai. Kell 18 hakkavad muna veeretama Maroko ja Iraan (B-grupp) ning õhtu lõppeb kell 21 algava maiuspalaga Portugal - Hispaania (B).



Tänase päeva peaküsimused: kas Mohamed Salah saab Egiptust aidata? Kui jah, siis kui palju temast abi on? Kas ta saab/julgeb täisjõuga kehakontaki minna?



Ja teine suur teema on mõistagi üleeile treenerit vahetanud Hispaania. Õhtune mäng naabrimeestega annab aimu, kas ja kui suure jälje too lüke meeskonnale jättis.