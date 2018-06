Eesti võrkpalli rahvusmeeskond võitis eile järjekordse trofee, kui Euroopa Kuldliiga finaalis pandi geimidega 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) magama Tšehhi, kes nautis kodupubliku tuge.

Eelmisel suvel triumfeeriti kaugel Mehhikos peetud Maailmaliiga 3. tugevusgrupi finaalturniiril ja aasta varem Bulgaarias Euroopa liigas.

Koondise peatreeneri Gheorghe Cretu sõnad volley.ee-le: "Esimene aasta oli erinev, süsteemi ehitada on raske. Mul olid noored kutid, kellest on nüüdseks sirgunud tegijateks. Algul oli Robert vedur, nüüd on lisandunud Teppan."

"Fännid on meile alati energiat andnud. Koos nendega on alati tunne, et midagi on veel saavutada, meie oleme näljased ja nemad samuti. Isegi kui me alati pole jõudnud eesmärgini, olid nad meie selja taga. See on hea tunne."

Mängu osas tal meestele etteheiteid polenud. "Olen õnnelik, et suudeti kaks päeva täielikult keskenduda ja rasketel hetkedel rahulikud olla. Oleme saavutanud taseme, kus suudame edu saavutada ka siis, kui vastane mängib väga hästi."