Eile Venemaalt 0:5 kolaka saanud saudid elavad MMi ajal Peterburis, kus on praegu ööpäevas ligi 18 tundi valget aega. Ent saude see ei mõjutanud, sest suurem osa nende delegatsioonist lükkas paastumise edasi ja alustavad kohustuliku toiminguga pärast MMi.

Riigi kõrged ametivõimud lõid vastavale loale templi alla ja sportlased said rõõmsalt turniiriks valmistuda. Muide, reisimine on levinud põhjus, miks ramadaani edasi lükatakse.

Iraan

Iraani vutimehi ramadaan ei kohuta. "Ramadaan ei mõjuta eriti treeninguid," lausus koondise ründaja Reza Ghoochannejhad.

Samal arvamusel on ka riigi president Hassan Rouhani, kes võrdles paastumist ja treeninguid. "Sportlased treenivad, et tähtsaks rahvusvaheliseks võistluseks valmistuda. Ramadaan on meie kõigi jaoks treening, mis seisneb kannatuses ja vastupidavuses," ütles Rouhani.

Muide, iraanlaste paast pole veel tänaseks lõppenud. Õhtul kell 18 ootab neid matš Marokoga.

Maroko

Marokolased on seitsmest koondisest kõige salapärasemat joont hoidnud. Ramadaan lõppeb nende kodumaal täna õhtul, kuid ei jalgpalliliit ega kõrgem usuorganisatsioon pole meeskonna ettevalmistust kommenteerinud.

Tuneesia

Tuneeslased pidasid paastust kinni, kuid see ei teinud neid just ülemäära rõõmsaks. Näiteks poolkaitsja Wahbi Khazri lausus, et ramadaani tõttu oli väga keeruline MMiks valmistuda.

Meeste toitainete vajadus oli nii suur, et väravavaht Mouez Hassen viskas hiljutiste kontrollmängude ajal kohe murule, kui päike looja läks (Portugali vastu 58. ja Türgi vastu 47. minutil). Ravitsemispaus võimaldas mängijatel lisaks veele ka glükoosirikkaid datleid mugida.

Egiptus

Egiptuse jalgpalliliit palkas toitumisspetsialisti, et ramadaan meeskonnale võimalikult vähe kahju teeks. Tulemus polnud päris soovitud, sest koondis ei võitnud ühtki ettevalmistusmängu.

Mitmed sealsed vaimulikud arutlesid, kas ja kui pika pausi peaks palluritele võimaldama. Jalgpalliliit avaldas küll vapra teate, et nad punnivad terve kuu kenasti ära, kuid Egiptuse suur-mufti Shawki Allam lubas tiimil erandeid teha.

Egiptuse koondise eilne treening. (Reuters/Scanpix)

Nigeeria

Nigeeria peatreeneri Gernot Rohri mure pole nii suur kui tema mõnel kolleegil, sest koondises on vaid üksikud moslemid. Ründaja Ahmed Musa ja kaitsja Shehu Abdullahi jälgivad paastumise tõttu homset avamängu Horvaatiaga ilmselt pingilt.

"On väga keeruline kaotatud energiat nii lühikese ajaga tagasi saada," kommenteeris Rohr.

Senegal

"Kõik teavad, et ramadaani ajal pole võimalik tipptasemel vutti mängida," lausus koondise moslemist peatreener Aliou Cisse kohalikule meediale. "Mina vastutan nende mängijate tervise eest."