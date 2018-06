"On vähe neid, kes oleks rohkem kvalifitseeritud Lopeteguid asendama kui Fernando Hierro," lausus Ramos viisakalt. "Ta oli silmapaistev mängija, keda me kõik oleme pikka aega imetlenud. Ja ta teab meid suurepäraselt."

Kes ei mäleta või ei tea, siis Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales otsustas üleeile peatreener Julen Lopetegui minema lüüa, sest päev varem selgus, et too siirdub MMil järel Madridi Reali. Lopetegui ülesanded sai endale äärmiselt napi treenerikogemusega endine koondislane Fernando Hierro.

"Ta on üks perfektsemaid kandidaate sellele ametikohale. Loodan, et meeskonna unistused ja ambitsioonid ei muutunud treenerivahetusega. Samuti loodan, et juhtunu ei mõjuta meie mängu."

Ramos möönas, et Lopetegui lahkumine häiris mängijaid, kuid see on nüüdseks juba minevik. Aeg on keskenduda turniirile. Tõsi, pole saladus, et mängijad eesotsas Ramose ja Andres Iniestaga palusid Rubialesel Lopetegui osas meelt muuta.

"Need ei olnud meeldivad ajad. Julen Lopetegui aitas meil MMile kvalifitseeruda ja oli ühise pingutuse osa. Aga lõppeks on kõige tähtsam meie koondis. Mida rutem me MMile keskendume, seda parem kõigile."