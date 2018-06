Kapten Kert Toobal rääkis volley.ee-le , et on meeskonna esituse ja järjekordse saavutusega väga rahul. "Kui vaadata hetkeseisu, siis meie seis Euroopas on enam-vähem. Kõik mehed saavad selle saavutuse rasvaste tähtedega enda CV-sse kirjutada, see oli ikka suurturniir, mitte mingi suvaline naljategemise koht.

Siin mängisid kõik täiskoosseisudega. Selle kõige üle on hea meel, peab meeldima! Tänase (eilse - toim.) mänguga olen väga rahul, kontrollitud ja enesekindel esitus. Kõik oli kontrolli all. Tšehhit iga päev ei võida."

"Pärast klubihooaega on ikka raske tulla ja suvel koondises uuesti sama hooga pingutada. Määravaks saab, kui suure südamega need mehed mängivad, see kindlasti loeb ja täna oli eestlaste süda kõige suurem."

"Selle koha pealt on muidugi raske, et tavaliselt pärast selliseid võite mingi asi lõpeb ja on pingelangus, aga me ei saa endale palju lubada, sest kohe on uus üritus ootamas."

Nüüd ootab vollemehi järgmisel nädalal Portugalis toimuv Challenger Cup, mille võitja saab järgmiseks aastaks koha maailma tugevaimasse koondisesarja Rahvuste liigasse.