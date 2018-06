Uruguai jalgpallikoondise jaoks algab MM täna kell 15 Egiptuse vastu. Lõunaameeriklaste kapten Diego Godin andis matši eel The Guardianile intervjuu, kus rääkis muuhulgas kodumaa noortejalgpallist.

"Uruguais on tuhandeid noortesatse, keda õpetatakse juba väga pisikesest peale võistlema," räägib Godin. "Vahel on see kohutav. Mõned perekonnad näevad oma pojas pääseteed majanduslikult raskest seisust, mis võtab äärmuslikud mõõtmed. See pole hea lapse arengule ega tema väärtushinnangute kujunemisele."

"Olukord kodumaal on keeruline. Raha ja spordivarustust pole palju, mis soodustab halbade harjumuste teket. Vahel on vanemad kõige hullemad. Nad sõnelevad treeneri, vastaste ja oma lapsega. Seitsme- kuni üheksa-aastastele lastele on esitatud täiesti ebavajalikud nõudmised.