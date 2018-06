Murdmaasuusatamise kolmekordne Pyeongchangi olümpiavõitja Johannes Hösflot Kläbo (21) nautis kahe hooaja vahel jalgpallimängu, kuid alustas nüüd tõsiste treeningutega.

"Tõenäoliselt mängisin 10. juunil oma viimase liigamängu, aga võimalik, et liitun sügisel veel üheks mänguks," lausus Kläbo Norra Rahvusringhäälingule.

Kläbo madistab Norra tugevuselt seitsmendas liigas (kokku on astmeid üheksa - M.T.) Astor 2 nimelises pundis. Liigas on peetud seitse mängu, millest viies osales ka Kläbo. Kusjuures, möödunud suusahooaja valitseja on osav ka palliplatsil. Vähemalt kui uskuda statistikat, mis ütleb, et Kläbo lõi viie mänguga seitse väravat.

Ühes 5:0 võidumängus tegi Kläbo lausa kübaratriki ehk lõi kolm väravat. Meeskond on seitsmest matšist võitnud viis ning viigistanud ühe.

"Olen senise hooajaga väga rahul, meeskond jagab liigatabelis esimest kohta. Lõin seitse väravat, kuid ei teeninud ühtki kollast kaarti. Olen väga rahul. Aga nüüd pean rullsuuskadele valu andma, sest kui kaotad [Simen Hegstad] Krügerile 6 km peal 50 sekundit, siis on aeg trenni vihtuda," lisas Kläbo pärast Oslos toimunud rullasuusavõistlust.