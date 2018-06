Saaremaa Võrkpalliklubi teatab, et eelmise hooaja kapten Siim Põlluäär on pikendanud koostööd klubiga ka uueks hooajaks.

Alljärgnevalt klubi pressiteade muutmata kujul:

"Saarlane Siim jagas eelmisel hooajal diagonaalründaja positsiooni Hindrek Pulgaga ja oli meeskonnale väga oluliseks löögijõuks. Uuel hooajal saab Siim veelgi suurema vastutuse sellel positsioonil ja kindlasti suudab ka edukalt seda vastutust kanda.



Ka Siim ütleb nagu paljud eelmisel hooajal Saaremaal mänginud pallurid, et see on Eestis parim koht mängimiseks ja ootab uut hooaega juba põnevusega.

Meil on hea meel, et meie koduse liiga vastased on uueks hooajaks veelgi rohkem pingutama hakanud ja tõotab tulla eriti tuline ja tasavägine hooaeg.



Sarnaselt Pärnu Võrkpalliklubiga osaleb ka Saaremaa Võrkpalliklubi uuel hooajal lisaks ka CEV Challenge sarjas."