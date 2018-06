Arsenali jalgpalliklubi seostatakse Dortmundi Borussia mängumehe Mario Götzega ning kogenud keskkaitsja David Luiziga, Manchester Unitedist lahkuda sooviv Anthony Martial on siirdumas Hispaaniasse.

Prantsuse lehekülje LeSport10 andmetel on Londoni Arsenal teinud Chelseale 20 miljoni euro suuruse pakkumise, et osta Brasiilia keskkaitsja David Luiz. Chelsea on keeldunud ja nõuab minimaalselt 57 miljonit. Samuti on Kahurimehed (nii Arsenali kutsutakse) huvitatud 2014. aasta MM finaalis sakslaste võiduvärava löönud Mario Götzest. Nad ei ole aga ainsad, poolkaitsja teenetest on huvitatud ka Everton, West Ham, Newcastle ja Leicester.

West Hami suured plaanid