Terve Egiptus hoidis hinge kinni, kui nende iidol Mohamed Salah maikuus peetud jalgpalli Meistrite liiga finaalmängus murule langes, paar minutit edasi võitles, aga siis pisarais lahkus. Kõigi meeles mõlkus üks küsimus: Liverpool Liverpooliks, aga varsti tuleb ju MM! Maailmameistrivõistluste eel ongi terve vutimaailma üks põletavamaid teemasid olnud Salahi tervis. Kas ta saab mängida või mitte? Egiptus koos Salahiga ja ilma on kaks erinevat meeskonda. Nii lähemad tunnid ning seejärel ka järgmised päevad näitavad, mida Egiptus suudab. Et liikusin täna koos paljude nende fännidega Moskvast Jekaterinburgi, sai kaks olulisemat asja ka ära küsitud. Esiteks: näiteks Õhtulehe toimetuses on käinud debatt, kuidas Salahi nime hääldatakse - kas lõpus on h-täht või pikk a? Terminalis lennukisse minekut oodates istub minu kõrvale Samir, kes on MMile tulnud koos pojaga. "Salahhhh," vastab ta. Aga see "hhhh" tuleb nagu kusagilt tõrre põhjast.

Samir ruttabki kohe selgitama, et tegemist on eurooplaste jaoks keerulise häälikuga. "Inglise keeles sellist ei ole. Salahh, Salahh," ütleb ta veel korra. Aga see araabiapärane "h" on piisavalt kõlav, et resümeerida: eesti keeles tuleb omastavas käändes kirjutada Salahi, mitte Salah', ning osastavas Salahit, mitte Salah'd. Me ei pea seda nime inglisepäraselt hääldama.

Ja teine, märksa põletavam küsimus: kas Salah mängib täna? Egiptuse koondise peatreener Hector Cuper on rahvusvahelisele meediale kinnitanud, et Salah on tervenenud ja mängib. Tolle riigi fännid on ka oma meedia materjalidega kursis ja väljenduvad tagasihoidlikumalt. "50-50. Ilmselt teisel poolajal teda ikka proovitakse," pakub Samir. Lennukis satub mu naabriks Osama, kes ütleb põhimõtteliselt sama. "Jah, Salah on MMiks enam-vähem valmis, kuid täiskoormusega saadetakse ta väljakule alates teisest mängust. Täna sekkub ta arvatavasti vahetusest."