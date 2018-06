Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit A-alagrupp.



Venemaa

Siin ta on! Venemaa legendaarseim (underground) punkpoeet Janka Djagileva. Trammiteel. Otse Novosibirskist. Kas teil on ka kahju, et venelased ei ajanud MMi täiesti lõhki? Mängud Novosibirskis ja Vladivostokis?! See oleks midagi muud.



Aga Janka oli maailmavalus kitarriga punkar. Alati hea kombo. Suri juba 24aastaselt, kui uppus Inja jõkke. Pole siiani päris teada, kas ka tegi enesetapu või toimus lihtsalt õnnetus. Vandenõuteoreetikud räägivad ka mõrvast. Sügise vaibiga lugu, aga kaugel see september ongi.







Egiptus



Kui Ali Hassan Kuban oli 60aastane, esines ta endiselt kuni seitsmes pulmas päevas! Ja kuna ta autoga ei sõitnud, vuras ta peolt peole taksoga. Suurepärane Nuubia muusika. Suurepärase nimega albumilt „Walk Like a Nubian“. Ja see nuubialane kulgeb hoopis gruuvimalt kui Bangles’i egiptlane.