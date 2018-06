Eesti naiste võrkpallikoondis alustab homme Rootsis Nyköpingus Euroopa Hõbeliiga finaalturniiri, kui Eesti aja järgi kell 20.00 minnakse poolfinaalis kokku Austriaga.

Eesti lõpetas A-alagrupi 14 punktiga esikohal, Rootsi oli 13 punktiga teine. Austria oli B-grupi parim ja Albaania teine.

Rahvusnaiskonna peatreener Andrei Ojamets ütles finaalturniiri eel, et esimese vastase kohta on materjali piisavalt. „Loodame kõige paremat, usun, et oleme Austriat võimelised võitma igal juhul. Austrial on päris head nurgaründajad, aga nad ei saanud alagrupiturniiril tõsise surve all mängida, sest vastased olid nõrgemad.