Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit B-alagrupp.



Portugal



A-alagruppi saigi liiga palju kitarre. Buraka Som Sistemas on biit olulisem! Primitiivselt väljendades on Portugali kooslus võtnud Angola traditsioonilise muusikastiili kuduro ning selle elektroonika sisse kastnud. Tulem paneb võnkuma. Muideks, sama pala oli ka arvutimängus FIFA10.

Hispaania