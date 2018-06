Nonii. Valik laiem kui veiniriiuli ees, aga France Gallita ei saa. Jaanuaris surnud 1965. aasta Eurovisiooni võitja aasta hiljem ilmunud album „Baby Pop“ on popmuusika tipp – naiivne, siiras, lõbus. Hea tuju garanteeritud. Aitäh, France! Austraalia Maakera kuklapoole klassika. Umbes 3500 sämpliga meisterdatud albumilt „Since I Left You“ (2000). Nii ränk töö ja nii hea plaat, et järgmist tuli oodata 16 aastat. Ei ole midagi öelda, meistriteosed on kuulamiseks.

Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit C-alagrupp.

Peruu

Ilmselt Peruu muusika aegade suurim ekspordiartikkel. Uskumatu vokaalsete võimetega Yma Sumac suutis lõõritada erinevatel andmetel kuni kuus ja pool oktaavi. 1950ndatel kirjutati hoolega, et ta on viimase inkade imperaatori Atahualpa järeltulija. No võta näpust. Midagi müstilist oli temas igatahes.

Taani

Vahelduse mõttes kulub üks eurotümakas marjaks ära. Kel Aqua ajalooannaalid pähe tuubitud, teavad kindlasti, et alustati nime Joyspeed all, kuid see lugu on esimene singel Aquana. Kõige lõbusam (ja suvalisem) on põrkuva bassiga raja juures muidugi see, et sämpeldatakse Iggy Popi „The Passengeri“.