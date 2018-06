Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit D-alagrupp. Argentina

Island

Sigur Ros või Björk tunduks liiga lihtne valik. Jätame selle Islandi muusika müstilise ja haldjaliku stereotüübi jalgpallihalli puhkama. Siin on hoopis Björki varasema bändi The Sugarcubes liige Einar Örn keetmas industriaali maiguga räpipuljongit. Tore mees. Oli neli aastat ka Reykjaviki linnavolikogus.

Horvaatia

Taas valik lai kui šljivovicast pungil poeleti ees. Aga „Milioni“ bass lööb kõvasti, lööb oimetuks, jätab murule lebama. Aga keha võngub edasi. Lisa juurde uitav ja särisev sünt – kadunud pärl Zagrebi sügavustest.

Nigeeria

Ausalt öeldes ei viitsi obskuursustesse laskuda. Fela Kuti on afrobeati pioneer ja kunn. Liiga hea lugu, et ignoreerida. Ahjaa, loo nimi viitab sellele korrale, kui Nigeeria politsei üritas Felale kanepit sokutada, et teda arreteerida. Fela pole papist poiss, ta sõi joint’i ära ja kohalikud ametivõimud jäid ootama, mil see teisest otsast välja tuleb.