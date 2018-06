Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit E-alagrupp.



Brasiilia



Nagu kõigile brasiillastele, meeldib ka Jorge Benile jalgpall. Ja muidugi meeldib talle sellest laule kirjutada. Selle pala kangelaseks on pagana hästi vutti mängiv tundmatu Aafrika jalgpallur. Parim jalgpallilaul maailmas! Nii on öeldud. Kuulake mõnuga.