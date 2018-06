Piinlik! Liiga vähe elektroonilist muusikat on meie MM muusikas rubriiki sattunud. Parandame vea valitseva maailmameistri Saksamaaga. Ambient techno suurkuju Gas aitab hädast välja. Kui Saksamaa koondis näitab sama ilusat jalgpalli kui Gas muusikat, on ilmatšempion taas teada.

Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit F-alagrupp. Saksamaa

Legendaarne Cafe Tacvba! Poprokk, kohalik rahvamuusika, hip hop, bossa nova, funk – tüüpidel on tavaliselt kõik olemas. See konkreetne lugu on üsna folgine ja pärineb nende 1994. aastal ilmunud albumilt „Re“, mida on kutsutud ka hispaaniakeelse rokkmuusika „White Albumiks“.

Rootsi

Laul, mille eestikeelset versiooni sooviksid rootslased kindlasti Zlatanile laulda. Ansambli Anaconda surematu hiti „Ei soovi, et lahkuksid“ originaal aastast 1981 teie ees!

Lõuna-Korea

Lõuna-Korea kõige kiiremini räppiv naine?! Jah, palun. Tymee (tuntud ka kui E.via ja Napper) karjäär pole küll kõige paremini kulgenud, aga see träkk on bänger.