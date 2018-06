Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit G-alagrupp.



Belgia

Aastaid tagasi Prantsusmaalt Belgiasse hääletades pakkus minule ja mu sõbrale küüti Belgia paarike. Üks asi viis teiseni.. ja varsti juba rääkisimegi muusikast. Nemad mainisid mingit Eesti räpparit, kellest ma polnud kuulnudki ja kelle nimi mul ei püsinud meeles. Mina ütlesin, et pagan, teil on siin üks hea bänd – Placebo! Ei, mitte see inglise altrokk, vaid Belgia jazz-rock!

Ninameheks Marc Moulin, kelle hilisem elektroonilisem projekt Telex esindas Belgiat ka 1980. aasta eurovisioonil. Looga „Euro-Vision“