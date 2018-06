Jalgpallist jääb väheks? Õhtuleht on valinud kõigist 32 MMil osalevast riigist ühe muusikapala. Täiesti subjektiivselt. Mõni on parem, teine halvem. Aga põnev on kindlasti. Siit H-alagrupp.



Poola

Riigi legendaarseima post-punk bändi Siekiera nimi on eesti keelde tõlgituna kirves. Just nii iseloomustas kontserdikülaline kollektiivi muusikat. Pole midagi öelda, Poola Killing Joke’i muusika on viimse vindini terav ja jõuline.