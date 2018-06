Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga (EJL) on valminud loole ka suurejooneline video, mis on Black Velveti jaoks märgiline. Nimelt pole bändil oma peaaegu et juba 22 tegevusaasta jooksul olnud mitte ühtegi ametlikku muusikavideot.

Bändi solisti Lauri Liivi sõnul on rõõm seda suurem, et video sai nüüd korralikult ja professionaalselt üles filmitud ning selle visuaal toetab tugevalt „Väravate” põlvkondade ülest sõnumit jalgpallist ja elamise filosoofiast üldiselt.

Üks mitmetest videos osalenud tuntud jalgpalluritest oli Paide Linnameeskonna kapten Andre Frolov, kes jäi nii protsessi kui ka lõpptulemusega väga rahule. „Erinevad olukorrad lastega, mõned neist suured, mõned väiksemad või hoopis veel sündimata, nii et väga põnev oli videot jälgida.“ Frolov lisas, et video suurema ideega oli ta ühel meelel. „Lapsed kasvavad ju vanemate eeskuju jälgides ning sealt saavadki nad innustust ja tahet, et sporti teha ja palli mängida.“

Kuigi kogenud poolkaitsja on varemgi erinevatel võtetel osalenud, siis poja jaoks oli tegu vägeva kogemusega. „Poisi jaoks oli see väga suur asi ja ka tema jäi tulemusega rahule. Nii tore, et talle see nii palju rõõmu pakkus ning saab nüüd videot sõpradele näidata.“

Video stsenarist ja režissöör on Steiv Silm, keda innustas see, et Black Velvet on teinud mõnusa suvise jalgpalliloo. „Selle videos räägime Eesti jalgpallist erinevate nurkade alt. Meie kodumaiste ja välismaiste tippjalgpalluritega koos räägime loo, et jalgpall on üks äge vahend veetmaks oma lastega mõnusalt ja sportlikult aega. See on ühine tegevus, mis toob perekondi kokku ja loob omavahel tugevama sideme. Ja kes teab, mõnest lapsest võib saada ka kunagi tippmängija. Aga väikseid muid vihjeid võib iga huviline juba videost ise otsida.”

„Võtted läksid väga sujuvalt. Mul on üliheameel, et kõik osapooled haarasid koheselt mõttest kinni ja kõhklematult olid nõus videos osalema. Jalgpallurid said aru, et see on oluline lugu, mis kindlasti inspireerib lapsevanemaid oma võsukesi spordi juurde suunama. Koostöö Black Velvetiga sujus samuti hästi ning mul on väga hea meel, et ka nemad tulid kiiresti video sisulise poolega kaasa,” lisas Silm.