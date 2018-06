Venemaal toimuval jalgpalli MMil alustati B-alagrupi matšidega ja avamängus sai Iraan 95. minuti värava toel jagu Marokost.

Maroko oli kogu matši jooksul domineerivam pool ning palli hoiti koguni 64 protsenti mänguajast. Ometi oli just Iraan see, kes üleminutitel skoori tegi, kui palli lükkas peaga oma väravasse marokolane Aziz Bouhaddouz.

Õhtul seisab ees tõeline maiuspala, kui samas alagrupis kohtuvad Portugal ja Hispaania.

