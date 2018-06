Meistriliiga ülekannete ajakava:

Kell 11.00 Spordiklubi Augur / Enemat vs. BSC Thunder / Häcker

Kell 12.10 BSC ALPHA vs. Nõmme BSC OlyBet

Kell 14.30 Saue JK vs. FC Üksjalgvärav BST Vitamin



1. MÄNG - Spordiklubi Augur /Enemat vs. BSC Thunder / Häcker: