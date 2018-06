Meie riigi kuulsaim Ronaldo on Pärnu Vapruse meeskonna talent Ronaldo Tiismaa, kes tõusis mullu Eesti meistriliiga kõigi aegade noorimaks väravalööjaks. "Cristiano Ronaldo on mu iidol. Tahaks kunagi saada sama heaks kui tema!" ütles 15 aasta 10 kuu ja 30 päeva vanuselt skoori teinud poiss mullu aprillis Õhtulehele. Varasem rekord kuulus 1995. aastast Raio Piirojale.

Statistikaameti andmetel elas tänavuse aasta esimese päeva seisuga Eestis 39 inimest, kel eesnimeks Ronaldo. Jalgpalliliidu kodulehe andmetel on kaheksa neist osalenud noorte või täiskasvanute tasemel ka jalgpalli Eesti meistrivõistlustel. Seega, 20 protsenti Eesti Ronaldodest on jalgpallurid!

Sünniaastad reedavad, et mõne Ronaldo puhul on pigem võetud šnitti Brasiilia koondise endisest ründetuusast – rahvasuus tuntud ka nime all „õige Ronaldo“ –, teiste sünniaeg klapib pigem Cristiano tähelennu algusega. Tiismaa puhul oli tegemist aga hoopis jalgpallivälise nimega. "Alguses taheti mulle eesnimeks panna Rolando, aga vanaema ütles, et n-täht peab kah sees olema ja nõnda sündiski Ronaldo," selgitas ta.