„Meeskond on auto ralliks hästi ette valmistanud, aga enda sõitu saab kindlasti parandada. Saime enne rallit ka vähe testi teha, kuid õige võistlus algab alles homme ja terve pikk päev on ees,“ võttis Georg Gross koduteedel sõidetava võistluse avapäeva kokku.

Grossi Toidukaubad Viru ralli absoluutarvestuses kaotavad Gross - Mõlderile peale kahte sõidetud kiiruskatset 6,1 sekundiga Gorban - Larens ja kolmandana jäävad liidritest 12,3 sekundi kaugusele Bundsen – Loštšenikov.

Klassi EMV3 avapäeva parimad olid Janis Berkis – Edgars Ceporjus (Ford Fiesta), kellest 7,6 sekundi kaugusele jäävad Allan Popov - Aleksei Krylov (Mitsubishi Lancer Evo IX). Kolmandat kohta hoiavad 12,4 sekundilise kaotusega Denis Rostilov – Aleksey Kurnosov (Mitsubishi Lancer Evo IX).

EMV4 arvestuses on kahe sõidetud katse järel liidrid Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov. Teist kohta hoiavad lätlased Emils Blums - Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes kaotavad Bundsen – Loštšenikovile 18,8 sekundiga. 59 sekundilise kaotusega on klassi kolmandad Henri Franke – Arvo Liimann (Subaru Impreza).

EMV5 klassi liidrid on Karel Tölp – Martin Vihmann (Honda Civic Type-R), kelle edu David Sultanjants – Siim Oja (Citroen DS3) ees on 12,2 ja Kristo Subi – Erik Vaasa (Honda Civic Type-R) ees 17 sekundit.

Hooaja teise kruusaralli avapäeva järel on klassides EMV2 ja EMV6 ning Estonian R2 Challenge arvestuses liidrid Ken Torn - Aleks Lesk (Ford Fiesta R2T). Avapäeva järel jagavad teist kohta Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2) ja Rasmus Uustulnd – Kauri Pannas (Peugeot 208 R2). Mõlemad võistluspaarid jäävad Torn – Leskist maha 8,4 sekundiga.

Grossi Toidukaubad Viru ralli EMV7 klassi avapäeva parimad olid Marko Ringenberg - Allar Heina (BMW M3), kelle edu Mario Jürimäe – Martin Valter (BMW M3) ees on 4,6 ja Madis Vanaselja – Jarmo Liivak (BMW M3) ees 5,9 sekundit.

EMV8 klassis hoiavad kahe sõidetud katse järel liidrikohta Martin Saar – Karol Pert (VW Golf 2). Klassi teised on Lembit Soe – Kalle Ahu (Toyota Starlet), kes jäävad liidritest 12,6 sekundi kaugusele. Avapäeva järel hoiavad klassi kolmandat kohta Gert Virves – Sander Pruul (Opel Astra), kes jäävad Saar – Pertist maha 30,6 sekundiga.

EMV9 klassi avapäeva kiireimad olid Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105). 5,6 sekundi kaugusele jäävad liidritest Raigo Vilbiks – Hellu Smorodin (Lada Samara). Klassi kolmandad on Vaido Tali – Andres Lichtfeldt (VAZ 21053), kes jäävad liidritest 49,8 sekundi kaugusele.

EMV10 ehk veoautode reedese võistluspäeva parimad olid Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A). 4,3 sekundi kaugusele jäid avapäeval liidritest Rainer Tuberik – Raido Vetesina (GAZ 51). Veokate arvestuse kolmandad on peale avapäeva Veiko ja Toivo Liukanen (GAZ 51), kes kaotavad Niinemets – Allikale 26,4 sekundiga.

Grossi Toidukaubad Viru ralli jätkub laupäeval seitsme kiiruskatsega, kogupikkuses 92,66 km. Esimene võistlusauto stardib teise võistluspäeva avakatsele SS3 Nurkse (Ehituse ABC) kell 10.15.