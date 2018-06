55. minutil skooris taas Diego Costa ja tablool särasid 2:2 viiginumbrid. Kolm minutit hiljem viis Nacho Fernandez hispaanlased juba 3:2 juhtima, kuid Ronaldo polnud sellise asjade käiguga rahul. 88. minutil teenis Portugal karistuslöögi, mille Ronaldo ristnurka keerutas ja kübaratriki vormistas.

33y 130d - Cristiano Ronaldo is the oldest ever player to score a World Cup hat-trick. History. #PORESP #POR #ESP #WorldCup pic.twitter.com/iV00RitrmU