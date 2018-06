Brasiilia jalgpallikoondise liider Neymar tunnistas, et tema end viimasel kümnendil pidevalt maailma parimaks mängijaks valitud Lionel Messi ja Cristiano Ronaldoga ei võrdle.

„Ronaldo ja Messi on praegu kõigist teistest üle. Pean tagasihoidlikult ütlema, et praegu olen parim mängija planeedil Maa, sest nemad kaks on teiselt planeedilt,“ teatas Neymar. 26aastase ründaja sõnul polegi tema eesmärk tõusta suuremaks mängijaks kui Ronaldo ja Messi. „Tahan lihtsalt maailmameistriks tulla. Mina, minu perekond ja kogu Brasiilia tunneks selle üle suurt uhkust.“

Neymari puhul on tegemist kõigi aegade kalleima jalgpalluriga, sest Pariisi Saint-Germain maksis tema eest Barcelonale 222 miljonit eurot. Brasiilia koondise kasuks on ta 85 mänguga löönud juba 55 väravat.