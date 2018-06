Jalgpalli MMi kolmas päev tõi siinkirjutaja Siberi külje alt Jekaterinburgist Venemaa lõunaossa, Doni-äärsesse Rostovisse. Kontrast on meeletu, ilma mõttes.

Sai juba kirjutatud, et eile valitsesid Jekaterinburgis peetud mängu Uruguai - Egiptus ajal juunikuu kohta harjumatult külmad olud: sooja oli 10-15 kraadi vahel ning põhja poolt puhus jahe tuul. Kui täna varahommikul nina hotelliuksest välja pistsin, oli pilt veelgi trööstitum: oli hakanud ka vihma sadama. Tuli õnne tänada, et see ei sadanud eilse mängu ajal, sest osa staadioni ajutisest tribüünist ning terve fännifestivali ala on lageda taeva all.

Mind lennujaama sõidutanud taksojuht teatas, et tegemist on täieliku anomaaliaga: "Tavaliselt on sel ajal ikka 20-25 kraadi sooja."