Võidukas Eesti võrkpallikoondis jõudis reede õhtul tagasi koju ja kapteni Kert Toobali sõnul on Euroopa Kuldliiga võit senistest saavutustest kõige märkimisväärsem.

"See oli kõige rasvasem võit," ütles Toobal ERR-ile. "Seal olid ikkagi kõik Euroopa tippmeeskonnad, kes vana Maailmaliigat mahtuma ei mänginud, kohal. Meeskondade nimekiri, kellest me eespool oleme, on antud hetkel aukartust äratav. Eesti meeskond mängis seda turniiri suhteliselt maksimumi lähedal. Kõik mehed aitasid nii palju kui nad oskasid ja see töö tehti ära treeningutel."