Idee sai teoks tänu kohaliku rattapoe omanikule, kelle toel on olemas kõik rattasõiduks vajalikud võimalused. Oodatud on eelkõige maastikurattasõidu harrastajad või selle alaga tutvuda soovijad.

Kuigi rattalaagritesse armastavad eestlased sõita eelkõige kevadel, siis Meier ja Steinburg innustavad seda tegema ka muul ajal. Võimalusi on palju, laagri võib ajastada ka näiteks mõne võistlusega samale perioodile ja soovi korral vormi veidi tõsisemalt testida. Samas võib rattal ka lihtsalt maastikku avastada ning Pürenee poolsaarele ringi peale sõita.

Ratturid juhendavad inimesi jooksvalt. “Eesmärk on pigem maastikurattasõidu toredust propageerida, näidata kui huvitav ja arendav see olla võib. Peamine polegi õpetamine, vaid läbi sõidu koos õppimine.

Mida rohkem ja erineval maastikul inimene sõidab, seda enam ta õpib ja teeb seda nii-öelda möödaminnes. Meie tegeleme vaid vajalikes kohtades suunamise ja juhendamisega,” lisab Meier.

Maailma eri paikades maastikurattamaratonidel osalev Greete Steinburg on Portugali radadega koduselt tuttav. “Aitan Maarist võimaluste piires ning olen pigem giidi ülesannetes. Minu jaoks on tegu väga põneva väljakutsega, kuna just läbi laagrite saan aega veeta inimestega, kes jagavad minu suurimat kirge ehk maastikurattasõitu. Näiteks on meiega koos laagris käinud Anet ja Merili Sirvel, Tatjana Dobolina ja Kadri Kangur.Tublid tegijad kõik ja Kadri hetkel Bosch Eesti Maastikurattasarjas oma vanuseklassis kolmandal kohal!”

Mõlemale ratturile on olulised ka kodurajad, Meierit näeb Eestis sõitmas juulis, kuid maastikurattamaratonide kõige säravamaid tiitleid jahtiv Steinburg teeb oma järgmise stardi juba pühapäeval Rakvere rattamaratonil ning innustab kõiki naisi 20 km noorte- ja matkasõidu rada proovima tulema. “Tehke endale sportlik pühapäev ja huvi korral uurige minult Portugali rattalaagrite kohta rohkem infot ning võib-olla sõidame järgmisel korral koos juba päris suurtes mägedes,” loodab Greete Steinburg.