Egiptuse jalgpallikoondis alustas MMi valusa 0:1 kaotusega Uruguaile. Tõsi, üks käik jäi neil tegemata, sest kaasa ei teinud Mohamed Salah.

"Salah on väga hea mängija, keegi ei vaidle vastu, kuid meil on ka üldiselt hea tiim. Võib-olla olnuks mängu resultaat temaga teine, kuid seda ei saa me kunagi teada," arutles Egiptuse peatreener Hector Cuper Uruguayga peetud kohtumise järel.

Ta lisas, et Salah saanuks ilmelt mängida, kuid kõiki riske sooviti vältida. "Viimase treeningu järel tehtud uuringud ei kinnitanud, et ta kõvema kontakti puhul terveks jääks. Tahtsime riske vältida. Meil on teda vaja oma parimas vormis Venemaa ja Saudi Araabia vastu."

Egiptus peab oma järgmise mängu Venemaaga, kes alistas Saudi Araabia koguni 5:0, kolmapäeval. Alagrupiturniiri viimases voorus minnakse 25. juunil vastamisi saudidega.