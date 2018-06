“Spordiga tegelevatele inimestele on alati meie juures hea valik spordiprille ja lisatarvikuid veidi soodsamate hindadega. Spordiriided selga ja tule meile külla, et sporti vaadates ning ise sellega tegeledes oleks pilt selge, terav ja ükski vajalik asi ei jääks kahe silma vahele. Oleme läbi hea silmanägemise nii mõnegi sportlase viinud resultatiivsuseni, millest ta on pikalt unistatud,” räägib Silmatera Optika optometrist Jaanika Kont.

Silmatera Optika on väike ja hubane, kuid igati toimekas ja töökas prillipood-silmakabinet. Iga klient saab personaalse aja, mil vastava haridusega optometrist Jaanika temaga tegeleb. Aega saab broneerida nii internetis kui ka telefoni teel.

„Meie valikus on pea kõik selleks, et hästi näha ja ka hea välja näha! Kõik saab alguse ühest korralikust silmade kontrollist ning vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele minnakse sealt edasi. Nägemise parandamiseks on mitu võimalust – kas prillidega või kontaktläätsedega,“ toob Kont välja. Tema sõnul on ka palju kliente, kes kasutavad mõlemaid võimalusi, sest see annab rohkem vabadust. „Prille saab valida vastavalt vajadusele – on need siis igapäevasemaid, pidulikumad või sootuks sportlikud. Prillid peaksid olema sellised nagu on meie garderoobis riiete valik. Et see lihtsam oleks, on mitmete prillide koos soetamine alati soodsam kui eraldi ostes,“ selgitab Kont.

Kontaktläätsede seas on aga võimalik valida erinevate tootjate ja kasutusaegadega kontaktläätsi. „Vastavalt jälle vajadusele, kas üheks korraks, paariks nädalaks või kuuks ajaks. Kui tekib soov vahepeal muuta oma silmade loomulikku värvi, siis miks mitte ühekordsed värvilised kontaktläätsed,“ lisab ta.

Muide – kontaktkäätsede kasutajatel on võimalus valida ka endale meelepärased päikeseprillid, sest need võivad olla ilma optikata ning seega vahetada vastavalt soovile ja riietusele! „Kuna optilise päikeseprilli tugevus võib muutuda, siis on see kulukam kui ilma optikata päikeseprillid,“ sõnab Kont.

Jaanika Kont paneb inimestele südamele, et silmade tervist ja nägemiseteravust tuleks kontrollida kord aastas. „Kuna nägemine hääbub vähehaaval ja me harjume sellega, võib vahel tulla üllatusena, et tegelikult saab palju selgemalt ja paremini näha,“ nendib Kont.

„Kuna tööd on palju ja inimesed istuvad kontorites pikki päevi, kipuvad silmad punetama, kuivama ja sügelema. Kõige selle vältimiseks on olemas meetmed ning Silmatera optikast saab abi ja nõu, mis oleksid need parimad võimalused,“ lausub Jaanika Kont lõpetuseks.

Silmatera Optika asub Tallinnas aadressil Pronksi 7. Uuri täpsemalt ja broneeri aeg kontrolliks SIIN!