Islandi jalgpallikoondis teenis oma MMi debüüdil magusa punkti, kui Argentina vastu võideldi välja 1:1 viik. Suur roll selles oli väravavaht Hannes Halldorssonil, kes tõrjus Messi penalti ning päästis meeskonna veel mõnel korral.

"Minule kui väravavahile on MMil maailma parima mängija vastu mängimine ja penalti olukorras tema vastu seismine väga suur asi. Selle tõrjumine on tõeline unistuste täitumine, eriti olukorras, kus teenisime tänu sellele viigipunkti ning säilitasime hea võimaluse alagrupist edasi pääseda," sõnas Halldorsson vahetult pärast matši.

Puurilukk lisas, et ta teadis juba ette, kuhu Messi penalti lööb: "Tegin veidi kodutööd. Teadsin, et selline situatsioon võib tekkida. Vaatasin palju Messi penalteid. Mul oli kohe tunne, et ta lööb täna sinna suunas."

Argentina koondise peatreener Jorge Sampaoli sõnutsi ei suutnud nad täna oma mängu käima saada. "Olime palliga väga aeglased," ütles ta ning lisas, et kui nad tahavad alagrupist edasi saada, tuleb rünnakul tunduvalt loovamalt tegutseda.