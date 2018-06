Brasiilia kollaseid ja ka siniseid särke näeb Rostovi tänavapildis suhteliselt palju, ehkki seda ei saa kindlasti öelda, et nad oleksid linna üle ujutanud. Ka MMi fännialal on pilt sama.

Jalgpalli MMi üks alatisi suursoosikuid Brasiilia teeb avalöögi homme, kohtudes Doni-äärses Rostovis Šveitsiga. Sambamaa fännid on kindlad, et kolm punkti tuleb koju.

Homsest rääkides ütles mitu Brasiilia fänni lihtsalt: võit tuleb, ei mingit kahtlustki. Samas kõrval seletas üks brasiillane šveitslasega ja too püüdis piiksatada, et mäng jääb viiki. "Võidame 5:0!" tegi brass naeratades vaidlusele lõpu.

Lõpuks sattusin rääkima asjaliku tegelase Augustoga, kes oli küll samuti kindel, et homme koondis rõõmustab fänne. "Arvan, et võidame 1:0 või 2:0. Olen Šveitsi mänguga väga hästi kursis. Neil ei ole sellist otsustajat, kes meile ära lööks. Kokkuvõttes on aga Šveits meile kõige kõvem vastane. Serbia on neist nõrgem ja Costa Rical on ainult väravavaht Navas," rääkis Augusto.

Kas tal oli ka hea meel, et "kallis" naaber Argentiina kolmest punktist ilma jäi? "Jah, meie meeskondae vastasseis on igavene, aga ma ei rõõmusta, kui neil hästi ei lähe. Tahaksin finaali Brasiilia - Argentiina, vaat see tuleks kõva mäng!"

Küll võib tõdeda, et Rostovis valitseb brasiillastetagi sambavaim. Pikk Puškini-nimeline jalakäijate tänav on kohalike lemmik ja mööda seda käiakse lihtsalt jalutamas. Ühel pingil oli üks neiu võtnud kitarri kätte ja laulis. Veidi maad eemal oli terve bänd oma träni lahti pakkinud ja võttis muusika tegemist kohe tõsiselt. Ühele veidi suuremale platsile oli lava üles pandud ning seal toimus MMi aegne ametlik kultuuriprogramm. Venemaa lõunapealinn on mõnus paik.