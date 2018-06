Taani jalgpallikoondis teenis avamängus magusa 1:0 võidu Peruu üle. Küll aga jäädi suure tõenäosusega ilma ühest põhitegijast William Kvistist.

Kvist vahetati välja kohtumise avapoolaja 35. minutil. 33aastase poolkaitsja mängu lõpetas lühikese aja jooksul teine löök roietesse.

"Kahtlustame katkist roiet. Kui nii on, siis tema MM on kindlasti lõppenud," selgitas Taani koondise peatreener Age Hareide kodumaa meediale. "Me ei saa talle enam ka asendust tuua. Reeglid ei luba seda."

Väike ohumärk kerkis ka Andreas Christenseni kohale. Kaitsja vahetati välja 81. minutil. Tema seis tundub siiski parem, väidetavalt segasid teda kõigest krambid.

Taani järgmine kohtumine on neljapäeval Austraaliaga. Alagrupiturniiri viimases voorus minnakse 26. juunil vastamisi Prantsusmaaga.