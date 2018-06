Argentiina jalgpallikoondise liider Lionel Messi ütles pärast eilset kohtumist Islandiga, et võiduta jäämise eest vastutab tema. D-grupi meeskonnad tegid 1:1 viigi, Messi väravani ei jõudnud.

64. minutil asus Messi lööma Maximiliano Meza poolt teenitud penaltit, aga Islandi puurilukk Hannes Haldorsson suutis 11 meetri karistuslöögi tõrjuda.

"Mul on selle penalti pärast valus, sest see oleks andnud meile otsustava eelise. Tunnen ennast süüdi, et me ei suutnud kolme punkti võtta. Mul pole mingit kahtlust, et penalti realiseerimine oleks kõike muutnud," vahendas Messi sõnu ESPN.

Argentiina kohtub D-grupis ka Horvaatia ja Nigeeriaga. Grupi liider on Horvaatia, kes oli eile õhtul Nigeeriast üle 2:0.

"Meie kirg on hoolimata viigist endiselt sama, me pole lootust kaotanud. See MM tuleb väga tasavägine, lihtsaid võite ei tule," ütles Messi, kes on viimase aasta jooksul Barcelonas ja Argentiina koondises realiseerinud kaheksast penaltist vaid neli.