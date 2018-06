Praegu saab käsi südamel öelda, et Rakvere jätkab ka järgmisel hooajal, kuid kõige raskemalt liikus kämmal rinnakule klubi eestvedajal Raigo Pärsil. “Vaatasime üksteisele pikalt otsa, et kas ja kuidas ja miks. Aga käega lüüa on kõige lihtsam,” tunnistas ta ausalt ning lisab: “Praegu lähme rõõmsalt vastu oma kuuendale tegutsemishooajale.”

Kui kevadel said lääne-virulased hõisata, et 14aastase vahel järel on kaks nende kodukandi (iseseisvat) võrkpalliklubi Eesti kümne parima vollesatsi seas – Rakvere VK tuli viiendaks ja nende duubel esiliigas teiseks ehk üldarvestuses üheksandaks - siis suve alguses ringlesid suured küsimärgid selle ümber, kas 2017. aasta Balti liiga võitja üldse uueks hooajaks ennast meistriliigas üles annab.

“See ei too mingit pluss, kas sa võidad Balti liiga, tuled üle 16 aasta Eestis medalile, üle 18 aasta jõuad karikafinaali… need inimesed, kes meil võrkpalli panustavad, on sellele üritusele pigem peale maksnud. Teeme seda kõike oma põhitöö kõrvalt, entusiasmist, pere arvelt,” sõnab Pärs raske südamega.

Üheks väga mõjukaks argumendiks jätkamise osas sai lõpuks asjaolu, et võrkpalliklubi näol on hetkel tegemist Rakvere linna esindusmeeskonnaga. Tarva jalgpalliklubi madistab tänavu esiliigas ning pankrotistunud Tarva kossusatsi uusversioon rühib teisest liigast ülespoole.

Järgmise hooaja osas on hetkel selge, et peatreenerina jätkab ka tänavu klubi eesotsas tegutsenud endine Eesti koondise juhendaja Andres Toode. Lisaks on meediast läbi käinud juba sidemängija Martti Keele ja tempomehe Siim Ennemuisti lahkumine. Muus osas on hetkel vara veel kindlas kõneviisis rääkida.

“Oleks võinud Ennemuisti ehk kinni hoida, aga Saaremaa vastu ei saa. Mees tahab tiitleid võita ning meie seda talle lubada ei saa. Spordis kord nii on, et kui makstakse, siis plaksutadki selle meeskonna eest,” sõnab Pärs ega heida keskblokeerijale võiduambitsiooni ette.

Küll võib täie kindlusega öelda, et leegionäre järgmisel aasta Lääne-Virumaal ei näe. “Liitsime plussid ja miinused kokku. Meil pole sellist ressurssi, et välismängijaid palgata. Juba see aitab väga kulusid kokku hoida,” sõnab Pärs.

Ükski suursponsor Rakvere seljatagant siiski ei lahkunud, kuid mitme väiksema ärakukkuja kogusumma tõigi klubi jaoks päevakorda eelarves laiutava tühimiku. “Meil on summad nii väikesed, et iga minus loeb,” lausub president.

Tänavu kais meediast läbi 100 000 euro suurune eelarve ning Pärs leiab, et Eesti mängijate puhul oleks reaalne sama summa kokku saada ning meeskonda rahulikult majandada.