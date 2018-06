Rasmus Mägi sai Prantsusmaal Marseille's peetud võistlusel 400 meetri tõkkejooksus ajaga 49,42 kolmanda koha.

Kiireim oli prantslane Ludvy Vaillant ajaga 48,96, teisena lõpetas Haron Koech Keeniast (49,36).

Tulemused:

Mägi selle hooaja tippmark on 49,19, millega on maailma edetabelis 24. positsioonil. Euroopa esindajatest on ta tema aeg paremuselt kuues.

Tartlase isiklik rekord on 2016. aastal Rio olümpial välja joostud 48,40.