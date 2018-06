Euroopa võrkpalli Hõbeliigas jõudis Makedoonias Skopjes peetavale finaalturniirile ka Avo Keele juhendatav Läti meeskond. Poolfinaalis mindi vastamisi Valgevenega ja see mäng kaotati 0:3. Pronksikohtumine Makedoonia vastu suudeti aga enda kasuks keerata tulemusega 3:1.

Romans Sauss tõi kolmanda koha mängus Läti meeskonna edukaimana 15 punkti, kirjutas Volley.ee.

Avo Keel ütles, et on pronksi üle õnnelik. "Olen selle võiduga väga rahul, sest pärast poolfinaali kaotust ei olnud meie meeskond eriti heas seisukorras. Kaks nädalat tagasi olime me väga heas hoos, ent ma ei tea, mis juhtus poolfinaalis Valgevenega. Poolfinaali kaotuse pärast oli ülimalt oluline, et suutsime pronksikohtumise võita," sõnas Keel.

Finaalis olid vastamisi Horvaatia ja Valgevene ning horvaadid võtsid 3:1 võidu.

MVP

Leo Andric (Horvaatia)

Parimad mängijad:

Sidemängija: Deniss Petrovs (Läti)

Diagonaalründaja: Leo Andric (Horvaatia)

Nurgaründajad: Andrei Radziuk (Valgevene) ja Danijel Galic (Horvaatia)

Temporündajad: Siarhei Busel (Valgevene) and Ivan Mihalj (Horvaatia)

Libero: Darko Angelovski (Makedoonia)