Eesti rannajalgpalli meistriliiga sai avalöögi eile, mil seitse meeskonda panid palli mängu Haven Kakumäe rannaareenil toimuval hooaja avaetapil.

Optibeti rannajalgpalli meistriliiga hooaja avamänguks oli Eesti rannavuti klassika SK Augur/Enemat - BSC Thunder/Häcker, kus 3:2 jäi peale Augur/Enemat.

Valitsev Eesti meister Nõmme BSC OlyBet läks vastamisi BSC Alphaga ja võitis 12:3.

Etapp jätkub täna kuue mänguga:

11.40 Spordiklubi Augur /Enemat – Nõmme Beach Soccer Club OlyBet

12.50 BSC Thunder / Häcker vs. BSC Alpha

14.00 Rõuge Saunamaa vs. Saue JK

15.10 Nõmme Beach Soccer Club /OlyBet – Fc Üksjalgvärav Beach Soccer Team /Vitamin Well

17.30 BSC Thunder / Häcker vs. Rõuge Saunamaa

18.40 BSC Alpha vs. Saue JK