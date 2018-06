Senise jalgpalli MMi suurima üllatuse sepistas Mehhiko, kes alistas tiitlikaitsja Saksamaa 1:0. Ainsa värava lõi 22aastane Hirving Lozano.

"Olen väga õnnelik. Meeskond tegi hiilgava mängu, võitlesime end hingetuks, raske töö tõi edu," sõnas Lozano vahetult pärast matši. "Ma ei tea, kas see oli Mehhiko jalgpalli suurim võit, aga üks suuremaid kindlasti. Nii on väga hea MMi alustada."

Enda värava kohta ütles ta nii: "Pean nõustuma, et see oli mu karjääri kõige vägevam värav. Me kõik ju unistame MMil mängimisest."

Meeskonna peatreener Juan Carlos Osorio lisas omaltpoolt: "Kogu austuse juures olime avapoolajal meie parem tiim. Teisel poolajal üritasid nad kõvasti rünnata, kuid olime selleks valmistunud. Rügasime kaitses kogu hingega."

Sakslaste lootsi Joachim Löwi sõnutsi on neile olukord uus, kuid nüüd tuleb end koguda. "Me pole harjunud avamängu kaotama, kuid sellega tuleb leppida. Peame tegema õiged järeldused ja järgmises mängus palju paremini mängima. Esimene poolaeg oli meie poolt kohutav!" sõnas ta.