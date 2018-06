Kohtuvad kaks eakat arsti. esimene rääkis loo ühest oma haigest, kes kõikide prognooside järgi oleks pidanud juba 10 aastat tagasi surema, kuid elab siiamaani ja kavatseb veel kaua elada.

"See näitab veel kord," ütleb teine, "et kui haige ikka tõesti elada tahab, on isegi meditsiin võimetu."