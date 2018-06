Täna kell 15 kohtuvad Nižni Novgorodi staadionil toumvas jalgpalli MMi F-grupi teises matšis Rootsi ja Lõuna-Korea. Aasialaste peatreener avaldas pressikonverentsil omapärase triki, millega rootslasi segadusse püütakse ajada.

Nimelt kandsid korealased igal mängueelsel treeningul erinevaid numbreid. Piltlikult öeldes tõmbas sama mängija ühel treeningul selga dressi numbriga 4, järgmisel harjutuskorral võis tema riietelt leida hoopis number 23.

"Minu teada tunduvad aasialased eurooplaste jaoks sarnased. Püüdsime sel viisil Rootsi meeskonda segadusse ajada," ütles peatreener Shin Tae-yong. Just Rootsi skautide suunal on MMi eel kõlanud ka kriitikat, sest väidetavalt on nad tunginud ka konkurentide suletud treeningutele.