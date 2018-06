Videokohtunike süsteem ehk rahvakeeli VAR teeb Venemaal jätkuval MMil suuri tegusid. Kroonikatesse kirjutatakse suurte tähtedega laupäevane matš Prantsusmaa ja Austraalia vahel, kui VARi toel esmakordselt MMide ajaloos penalti määrati.

Antoine Griezmann tormas austraallaste karistusala suunas, kuid Joshua Ridson tõmbas ta pikali. Kohtunik Andres Cunha lasi edasi mängida, aga paar hetke hiljem peatasid videokohtunikud mängu. Ka Cunha läks kordust vaatama ja näitas mõttepausi järel penaltipunktile.

Vilemehed otsustasid videot uurides, et Risdon ei puudutanud enne Griezmanni kukutamist palli. Austraalia kaitsja on aga sada protsenti kindel, et lõi kõigepealt palli prantslase jala eest minema.

Kohtunik Andres Cunha uurib videot ja määrab hetk hiljem penalti. (AP/Scanpix)

„Tundsin, kuidas palli lõin. Olen selles kindel. See oli õrn puude, kuid sellest piisas,“ rääkis ta kodumaa meediale. Kaaslane Mark Milligan kinnitas Risdoni sõnu: „Pallipuudet oli isegi kuulda!“

Prantsusmaa võitis lõpuks 2:1, teises C-alagrupi kohtumises alistas Taani 1:0 Peruu. 21. juunil kohtuvad Taani – Austraalia ja Prantsusmaa – Peruu.